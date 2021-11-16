В Уфе 20-летняя мама морила голодом детей

В Уфе 20-летнюю девушку обвинили в жестоком обращении и ненадлежащем воспитании трёх маленьких детей. Прокуратура утвердила обвинительный акт.
Юная мама ведёт аморальный образ жизни. Три ребёнка в возрасте от одного года до трёх лет не чувствуют материнской заботы. Мать не занималась их воспитанием, морила голодом. У малышей образовались хронические заболевания.
Семья живёт в антисанитарных условиях, совершенно неприспособленных для гармоничного развития детей. Сама уфимка уже несколько раз привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но принятые профилактические меры не дали результатов.
Детей изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Свою вину нерадивая мать признает. Дело направлено в суд.