В Уфе 20-летняя мама морила голодом детей

В Уфе 20-летнюю девушку обвинили в жестоком обращении и ненадлежащем воспитании трёх маленьких детей. Прокуратура утвердила обвинительный акт.

Юная мама ведёт аморальный образ жизни. Три ребёнка в возрасте от одного года до трёх лет не чувствуют материнской заботы. Мать не занималась их воспитанием, морила голодом. У малышей образовались хронические заболевания.

Семья живёт в антисанитарных условиях, совершенно неприспособленных для гармоничного развития детей. Сама уфимка уже несколько раз привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но принятые профилактические меры не дали результатов.