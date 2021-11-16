Завершен кастинг ведущих финала конкурса «Уфимская Волна 2021»

Выбран народный ведущий проекта. Им стал Никита Снежный, которого вы увидите в финале 30 ноября в Конгресс-холле «Торатау» и на телеканале БСТ. Давайте познакомимся с ним поближе.

Никита: «Привет! Мне 27 лет. С 13 лет увлекаюсь музыкой. Ярко выраженным талантом я не обладал, но было желание. Желание самовыразиться, рассказать о своих мыслях, боли, переживаниях в стихах…Ах, да, детство было нелегким. В восемь лет потерял мать из-за проблем с алкоголем, воспитывал отец. Восемь лет занятий греко-римской борьбой не принесли грандиозных побед, разве что на улицах Черниковки чувствовать себя увереннее.

В 15 лет ушел из дома из-за проблем с мачехой. Музыка всегда была рядом со мной, рассказав обо всем в тексте, наложив это на музыку, я мог забыть обо всех проблемах, чувствуя эйфорию, слушая неделю свою песню.

Огромное спасибо моему деду, бабушке, тёте, они всегда были рядом.

До 18 занимался организацией рэп-концертов, так же выступал на подобных мероприятиях. Затем взрослая жизнь, нужно платить за аренду жилья, машина в кредит, на которой работал в доставке суши, утром грузчиком в «Пышке», а по выходным в охране ночного клуба.

На какой-то момент я даже стал забрасывать музыку, так как она не делала меня "сытым", лишь лекарство для души.

С 20 лет я веду тренерскую деятельность в фитнес-клубе (здесь то спортивное прошлое пригодилось). С 24-х с головой ухожу в бизнес. Рутина, завод, директор-душегуб, подавляющий любую мою инициативу и возможности, задержки зарплаты, никакого карьерного роста толкают на то, что я должен взять все шансы и силы реализовать себя в музыке.

Я скапливаю средства и открываю с командой собственную студию звукозаписи, в которой я могу полностью реализовать себя и передать людям тот опыт, что накопил с годами.

В настоящее время работаю на заводе по переработке пластика снабженцем, владелец студии звукозаписи Black Records. Пишу и выпускаю собственные песни, помогаю воплотить свои шедевры другим.