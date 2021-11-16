В этом году в Уфе построят 321 новогоднюю площадку

В текущем году в Уфе построят 321 новогоднюю площадку, что на 74 площадки больше, если сравнивать с прошлым годом. В мэрии пояснили, что было принято решение увеличить количество площадок в целях недопущения скопления людей в период пандемии.
Красивые ели украсят площади имени Салавата Юлаева и имени Ленина. Также в 20 районных площадках зальют 88 хоккейных коробок, откроют 21 каток и установят ледовые городки и елки.
На сегодняшний день завершены работы по монтажу пиксельной ели на площади им. С. Юлаева. Согласно проекту, входная группа будет представлять собой конструкцию в виде чисел «2022». Кроме того, здесь будут установлены ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, светодиодные конструкции – фигуры в виде падающих комет, и ледовый городок с лабиринтом. Также предусмотрена праздничная иллюминация фонтана в виде цветка курая и оформление опор освещения.
На второй городской площадке, на площади им. Ленина традиционно будет установлена живая 30-метровая ель. Украсят ледовый городок фигурами Деда Мороза и Снегурочки, а также установят три арки в виде больших праздничных шаров, фигуры в виде звезды и снежинок. За ёлкой над фонтаном будет светодиодный навес, на опорах наружного освещения установят консоль в виде бабочек.
В связи с тем, что на Советской площади произведены работы по благоустройству, установка пиксельной ели невозможна из-за тяжести конструкции. Поэтому ее установят на площади перед ДК «УМПО», а на Советской площади будет живая ель. Здесь также расположится ледовый городок со светодиодной конструкцией в виде звездного неба, цифр «2022».
Для создания праздничной атмосферы на улицах города «Уфагорсвет» смонтирует иллюминационные инсталляции на четырех площадках – на площади Ленина перед центральной елкой, перед Дворцом им. Орджоникидзе, на пересечении улиц Ленина и Пушкина и на входе в парк Ленина со стороны улицы Заки Валиди. Также иллюминациями украсят Пушкинскую аллею на участке от ул. Ленина до ул. К. Маркса, пешеходную часть ул. Ленина, в сквере «Театральный» с устройством подсветки фонтана.
В Уфе работы по новогоднему оформлению планируется завершить до первого декабря.