В этом году в Уфе построят 321 новогоднюю площадку

На сегодняшний день завершены работы по монтажу пиксельной ели на площади им. С. Юлаева. Согласно проекту, входная группа будет представлять собой конструкцию в виде чисел «2022». Кроме того, здесь будут установлены ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, светодиодные конструкции – фигуры в виде падающих комет, и ледовый городок с лабиринтом. Также предусмотрена праздничная иллюминация фонтана в виде цветка курая и оформление опор освещения.