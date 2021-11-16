В Башкирии пьяный мужчина избил 16-летнего парня

В дежурную часть по Белорецкому району Башкирии поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что к ней за помощью обратился подросток и попросил вызвать полицию. На место происшествия направились полицейские.
Прибывшие на место оперативники установили, что 16-летнего подростка избил пьяный 28-летний мужчина. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую ЧМТ, повлекшую за собой кратковременное расстройство здоровья.
На нападавшего завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.