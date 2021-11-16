В Башкирии нашли бездыханное тело под окнами многоэтажки

Накануне, 15 ноября, жители Благовещенска стали свидетелями жуткого происшествия. Под окнами многоэтажного дома по улице Демьяна Бедного было найдено бездыханное тело парня.
Рано утром неизвестный упал с неустановленной высоты. В этот момент мимо проходила местная жительница с ребёнком, которая быстро постаралась увести мальчика на безопасное расстояние. После женщина поспешила вернуться к упавшему парню, чтобы помочь пострадавшему.
Издание «КП-Уфа» отмечает, что мужчина был одет в уличную одежду. Местные жители предположили, что несчастного столкнули с высоты. Однако в следственном комитете данную информацию опровергли и сообщили, что в смерти парня нет криминала. Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить.
Фото: соцсети.