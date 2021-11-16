В Башкирии нашли бездыханное тело под окнами многоэтажки

Накануне, 15 ноября, жители Благовещенска стали свидетелями жуткого происшествия. Под окнами многоэтажного дома по улице Демьяна Бедного было найдено бездыханное тело парня.

Фото №1 - В Башкирии нашли бездыханное тело под окнами многоэтажки

Рано утром неизвестный упал с неустановленной высоты. В этот момент мимо проходила местная жительница с ребёнком, которая быстро постаралась увести мальчика на безопасное расстояние. После женщина поспешила вернуться к упавшему парню, чтобы помочь пострадавшему.

Издание «КП-Уфа» отмечает, что мужчина был одет в уличную одежду. Местные жители предположили, что несчастного столкнули с высоты. Однако в следственном комитете данную информацию опровергли и сообщили, что в смерти парня нет криминала. Все обстоятельства трагедии предстоит выяснить.

Фото: соцсети. 

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