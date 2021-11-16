В Уфе прошли IV Евразийские студенческие игры боевых искусств

Три дня учащиеся вузов, а также техникумов, колледжей и других учебных заведений боролись за медали турнира. Соревнования прошли более чем в 15 различных дисциплинах.
Итоги спортивного форума подведут в ближайшие дни. Но в некоторых разделах уже определились сильнейшие команды. Так, например, в кикбоксинге в сольных композициях, а также в дисциплинах пойнт-файтинг и фулл-контакт больше всех наград завоевали представители республиканских вузов УГНТУ и БГМУ.
В мас-рестлинге чаще всех на пьедестал почета поднимались гости из Перми, Чувашского государственного университета и Уфимского нефтяного технического университета.