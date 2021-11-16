В Башкирии добились переноса трансформаторной подстанции с участка жителей

Благоразумие восторжествовало. «Башкирская электросетевая компания» перенесла трансформатор, который мешал семье из деревни Шмидтово, сообщили в ОНФ. Об этой истории мы рассказывали в начале октября.

Несколько лет назад энергетики самовольно установили подстанцию на участке Дроздовых. В администрации Уфимского района утверждали, что разрешения никто не давал. Компания предложила супругам перенести объект за свой счёт.