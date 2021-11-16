Как оформить полис ОСАГО онлайн через интернет

Для управления транспортным средством обязательно необходимо автострахование. В настоящее время можно получить полис ОСАГО онлайн через интернет. Электронный и бумажный варианты документа имеют одинаковую юридическую силу. Е-ОСАГО можно распечатать на принтере, чтобы предъявлять сотруднику ГИБДД при проверке. Также можно показывать информацию о страховке с экрана смартфона.
Все сведения о полисах ОСАГО хранятся в единой базе РСА. Для проверки подлинности документа достаточно ввести его номер и серию либо номер транспортного средства.
Наличие ОСАГО – обязательное требование, а при управлении автомобилем без автостраховки накладываются штрафы.
Что нужно для получения полиса ОСАГО через интернет
Оформление полиса через интернет позволяет сэкономить время. Потребуется всего 5–10 минут, чтобы ввести данные и оплатить, и не придется ехать в офис страховой компании.
Для оформления ОСАГО онлайн потребуются данные следующих документов:
● удостоверение личности водителя и владельца автомобиля;
● документы на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);
● водительские права.
На сайте страховщика достаточно ввести данные, а предоставлять копии документов не требуется. Поэтому при заполнении полей следует быть внимательным, чтобы не допустить ошибок.
ОСАГО придет на электронную почту сразу же после оплаты. Действие полиса начинается через 3 дня после оформления.
Стоимость полиса ОСАГО
Рассчитать стоимость можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте страховой компании. Цена полиса автострахования не зависит от способа оформления – онлайн или в офисе. Стоимость определяется другими факторами, а именно базовой тарифной ставкой и коэффициентами.
На стоимость влияет:
● марка автомобиля;
● мощность двигателя;
● количество водителей, которые будут управлять транспортным средством: неограниченное число либо ограниченное (до 5 человек);
● возраст и стаж водителей;
● коэффициент безаварийного вождения;
● срок действия полиса;
● регион регистрации автомобиля и населенный пункт, в котором будет использоваться авто (столица, крупный город или сельская местность);
● сезонность вождения.
Базовая ставка определяется Банком России в виде двух параметров: максимального и минимального значения. Страховые компании могут назначать базовую тарифную ставку в этом интервале, а затем применять понижающие и повышающие коэффициенты.
Как сэкономить на ОСАГО
Стоимость полиса зависит от коэффициентов. Чтобы покупка ОСАГО была выгоднее, нужно:
● водить без аварий, тогда в дальнейшем цена автострахования снижается почти в 2 раза;
● вписывать в полис ограниченное количество водителей, которые могут управлять транспортным средством;
● воспользоваться возможностью получения кэшбэка.
Сравнивая предложения от разных страховых компаний, следует выбирать такую, сотрудничество с которой будет не только выгодным, но и надежным.