Как оформить полис ОСАГО онлайн через интернет

Для управления транспортным средством обязательно необходимо автострахование. В настоящее время можно получить полис ОСАГО онлайн через интернет. Электронный и бумажный варианты документа имеют одинаковую юридическую силу. Е-ОСАГО можно распечатать на принтере, чтобы предъявлять сотруднику ГИБДД при проверке. Также можно показывать информацию о страховке с экрана смартфона.

Все сведения о полисах ОСАГО хранятся в единой базе РСА. Для проверки подлинности документа достаточно ввести его номер и серию либо номер транспортного средства.

Наличие ОСАГО – обязательное требование, а при управлении автомобилем без автостраховки накладываются штрафы.

Что нужно для получения полиса ОСАГО через интернет

Оформление полиса через интернет позволяет сэкономить время. Потребуется всего 5–10 минут, чтобы ввести данные и оплатить, и не придется ехать в офис страховой компании.

Для оформления ОСАГО онлайн потребуются данные следующих документов:

● удостоверение личности водителя и владельца автомобиля;

● документы на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);

● водительские права.

На сайте страховщика достаточно ввести данные, а предоставлять копии документов не требуется. Поэтому при заполнении полей следует быть внимательным, чтобы не допустить ошибок.

ОСАГО придет на электронную почту сразу же после оплаты. Действие полиса начинается через 3 дня после оформления.

Стоимость полиса ОСАГО

Рассчитать стоимость можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте страховой компании. Цена полиса автострахования не зависит от способа оформления – онлайн или в офисе. Стоимость определяется другими факторами, а именно базовой тарифной ставкой и коэффициентами.

На стоимость влияет:

● марка автомобиля;

● мощность двигателя;

● количество водителей, которые будут управлять транспортным средством: неограниченное число либо ограниченное (до 5 человек);

● возраст и стаж водителей;

● коэффициент безаварийного вождения;

● срок действия полиса;

● регион регистрации автомобиля и населенный пункт, в котором будет использоваться авто (столица, крупный город или сельская местность);

● сезонность вождения.

Базовая ставка определяется Банком России в виде двух параметров: максимального и минимального значения. Страховые компании могут назначать базовую тарифную ставку в этом интервале, а затем применять понижающие и повышающие коэффициенты.

Как сэкономить на ОСАГО

Стоимость полиса зависит от коэффициентов. Чтобы покупка ОСАГО была выгоднее, нужно:

● водить без аварий, тогда в дальнейшем цена автострахования снижается почти в 2 раза;

● вписывать в полис ограниченное количество водителей, которые могут управлять транспортным средством;

● воспользоваться возможностью получения кэшбэка.