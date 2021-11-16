Сборная Англии по футболу всухую обыграла Сан-Марино

Сборная Англии в заключительном матче отборочного тура ЧМ-2022 обыграла сборную Сан-Марино. Это позволит Англии отправиться на чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре. Англия принесла себе 26 очков в турнирной таблице отборочного тура.

Сборная Англии расположилась на первом месте в турнирной таблице Группы I. Строчкой ниже расположилась сборная Польши, но Англии достаточно было не проиграть Сан-Марино, чтобы удержать свою позицию. Сборной Польши придется играть в стыковых матчах, чтобы отправиться на чемпионат мира 2022 в Катар.