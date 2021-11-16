Жители Башкирии рассказали об идеальном отдыхе

Оказалось, что 58% опрошенных считают лучшим отдыхом путешествие в другие города и страны. 57% опрошенных решили, что хорошо отдохнуть от работы можно на природе, а 39% — дома за просмотром фильмов или сериалов. Для 38% опрошенных лучших отдых – это любимое хобби.