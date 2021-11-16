Жители Башкирии рассказали об идеальном отдыхе

Популярный портал по поиску работы провел интересное исследование. Специалисты выяснили, какой отдых жители Башкирии считают идеальным.
Оказалось, что 58% опрошенных считают лучшим отдыхом путешествие в другие города и страны. 57% опрошенных решили, что хорошо отдохнуть от работы можно на природе, а 39% — дома за просмотром фильмов или сериалов. Для 38% опрошенных лучших отдых – это любимое хобби.
33% опрошенных отдыхают на рыбалке или в лесу на «тихой охоте», 31% — в клубах и на вечеринках. А 25% из числа опрошенных жителей Башкирии уверены, что восстановить силы помогают спорт, чтение и дача.