В Башкирии судебный пристав обманывал подчиненных и забирал их премии

Обвиняемый заявил, что из-за недоработки коллектива, его лишил премии. Угрожая негативными последствиями на службе, начальник потребовал от подчиненных премии. В общей сложности рядовые сотрудники передали ему около 77 тысяч рублей.

При совместной работе отдела собственной безопасности Управления ФССП России по республике и сотрудников ФСБ России по Башкирии факт преступления был выявлен и доказан. Экс-начальник свою вину отрицать не стал. Он добровольно возместил коллегам причиненный ущерб. Суд также признал начальника виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.