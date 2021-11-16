Жительница Башкирии попыталась зарезать возлюбленного

Очередная семейная драма разыгралась в Октябрьском. На 41-летнего мужчину с ножом напала сожительница.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, горожанина экстренно госпитализировали в больницу города. Врачи диагностировали у пострадавшего ножевое ранение в брюшной полости.

Следствие выяснило, что мужчина поругался с сожительницей во время распития спиртных напитков. В пылу гнев женщина схватила нож и ударила им возлюбленного в живот. Горожанка сама вызвала скорую помощь, осознав содеянное.