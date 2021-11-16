Telegram создал сексуальные смайлы и разозлил пользователей

Пользователи сети заметили, что в Telegram у некоторых эмодзи появилась новая анимация. Ничего такого, но «персик» и «баклажан» вызвали у пользователей неоднозначную реакцию. Смайлик «персика» при нажатии шлепает ладонь, а «баклажан» покрывает экран пользователя белой жидкостью.
Многие пользователи отметили, что им неприятно видеть сексуализированный подтекст у эмодзи. Оценки приложения в магазинах упали, а отзывы больше направлены на анимации, чем на функционал. Сейчас Telegram на 5 месте в Google Play и на 4 месте в App Store в топе бесплатных приложений.
Всего обновления получили 13 эмодзи. В новых версиях Telegram показ анимации синхронизируется, если оба пользователя в чате. Если пользователь смотрит на эмодзи один, то у него высвечивается статус «смотрит на эмодзи».