С 1 декабря гостиницы Башкирии потребуют сертификат о вакцинации

Новые антиковидные требования коснуться гостиничный бизнес. С 1 декабря гостиницы и отели Республики Башкортостан при заселении будут просить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, справку о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании или медотвод вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

С инициативой введения новых антиковидных мер выступила главный санитарный врач республики Анна Казак. Она отметила, что в преддверии новогодних праздников и открытия горнолыжного сезона турбазы и гостиницы пользуются спросом у жителей Башкирии и всей России. Это может привести к новой вспышке коронавирусной инфекции.