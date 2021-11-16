В Уфе открылась специализированная выставка «Энергетика Урала»

Настоящее и будущее энергетической отрасли Башкортостана. Сегодня в Уфе начали свою работу Российский энергетический форум и 27-я специализированная выставка «Энергетика Урала».

Пуск новой зарядной станции для электромобилей стал уникальным событием не только для форума, но и всей энергетической отрасли республики. В эти дни Уфа стала центром притяжения специалистов из разных регионов России. Ключевая тема выставки – инновационная энергетика.

Традиционно энергетический форум проходит в гибридном формате. В деловой программе – круглые столы, сессии, онлайн и оффлайн-конференции, которые помогут задать вектор. Ведь развитие электроэнергетики Башкортостана и России в целом невозможно без инновационных подходов.