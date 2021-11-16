Студенты из Башкирии отравились паленым спиртом в Казани

Компания из 12 студентов купила с рук паленого алкоголя и отравилась. Произошел инцидент в Казани, по данным Mash 10 человек в компании были из Башкирии. Сейчас состояние ребят оценивается врачами как среднее и тяжелое, одна девушка в коме.

Ребята отмечали день рождения друга и решили принести водку в пятилитровке. Брали у проверенного поставщика – Рината Ханнанова, с которым они уже сотрудничали. Кроме водки взяли джина и отправились в арендованный коттедж.