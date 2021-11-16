Делегация Башкортостана принимает участие в XV международном форуме «Транспорт России»

По Уфимскому железнодорожному кольцу стоит вопрос денег. Существует несколько вариантов финансовых моделей поиска денежных средств для реализации. Один из вариантов, который мы его обсуждали, – через Фонд национального благосостояния. Это позиция Правительства Российской Федерации. Мы попробуем посчитать финансовую модель, потому что это возвратные деньги, конечно под очень маленький процент. Нам просто сейчас нужно просчитать, какой будет экономический эффект от этого кольца и не ляжет ли он излишне тяжелой нагрузкой на наш бюджет. Сейчас наши коллеги на рабочем уровне считают. Другой вариант – посмотреть какие-то иные правительственные программы, если таковые будут, в рамках программы «Мобильный город» увеличить долю федерального финансирования.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан