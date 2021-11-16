Делегация Башкортостана принимает участие в XV международном форуме «Транспорт России»

Восточный выезд, строительство мостов вокруг Уфы, новые развязки и дороги. В Москве начал свою работуXV международный форум «Транспорт России». Крупные инфраструктурные проекты представила и наша республика. Делегацию Башкортостана возглавляет руководитель региона Радий Хабиров.

Выставка «Транспорт России» ожидается традиционно масштабной. На площади в 4 тысячи кв. м новейшие разработки в сфере транспорта представят более 90 экспонентов. Среди гостей и участников мероприятия – члены российского правительства, главы регионов, руководители крупнейших транспортных организаций страны и зарубежья. И первое, что они видят, попав в Гостиный двор, – стенд Башкортостана.

Центральное место на нем отведено макету Восточного выезда. Главный дорожный долгострой республики благодаря соглашению между правительством Башкортостана и Башкирской концессионной компанией близок к своему завершению. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей. Республика представляет и другие проекты.

Что мы точно понимаем в транспортной структуре – мосты и выезды из города. Потому что положение нашего города на полуострове предполагает, что инфраструктура мостовых переездов крайне важна. С этим связана и реализация Восточного выезда, который Минтранс отмечает как один из самых сложных проектов.

Александр Булушев, министр транспорта Республики Башкортостан

Воздушные ворота Башкортостана, Международный аэропорт имени Мустая Карима, бьет свои же рекорды. До конца года пассажиропоток приблизится к четырем миллионам. Об этом говорили и на форуме.

Развитие предполагает обновление инфраструктуры. Мы находимся в стадии обсуждения проекта увеличения аэродромных мощностей. Планируем, что аэродром усилится большим количеством стоянок, будут запланированы новые очистные сооружения.

Александр Андреев, генеральный директор международного аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима
Фото №1 - Делегация Башкортостана принимает участие в XV международном форуме «Транспорт России»

О настоящем и будущем транспортной сферы России говорили на пленарной части. В президиуме – члены правительства и руководители крупных госкорпораций. Речь зашла и о строительстве федеральной трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург. Часть магистрали пройдет по территории Башкортостана. Республика уже оценивает экономический эффект.

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Состоит из двух частей – 158 км и 60. В общей сложности более 200 км оживленной трассы. Как говорят американцы: «Жизнь идет вокруг дорог». Здесь появление такой дороги – это появление жизни вокруг.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

В рамках форума Радий Хабиров провел встречу с генеральным директором «Российских железных дорог» Олегом Белозёровым. Обсуждалось развитие Уфимского железнодорожного узла и строительство столичного ЖД-кольца. Инвестиции со стороны федерального бюджета и РЖД составят более 18,5 млрд. рублей. К 450-летию Уфы реконструируют столичный железнодорожный вокзал.

Фото №2 - Делегация Башкортостана принимает участие в XV международном форуме «Транспорт России»

По Уфимскому железнодорожному кольцу стоит вопрос денег. Существует несколько вариантов финансовых моделей поиска денежных средств для реализации. Один из вариантов, который мы его обсуждали, – через Фонд национального благосостояния. Это позиция Правительства Российской Федерации. Мы попробуем посчитать финансовую модель, потому что это возвратные деньги, конечно под очень маленький процент. Нам просто сейчас нужно просчитать, какой будет экономический эффект от этого кольца и не ляжет ли он излишне тяжелой нагрузкой на наш бюджет. Сейчас наши коллеги на рабочем уровне считают. Другой вариант – посмотреть какие-то иные правительственные программы, если таковые будут, в рамках программы «Мобильный город» увеличить долю федерального финансирования.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За счёт республиканского бюджета реализовать такие крупные проекты, особенно в период пандемии, было бы невозможно. Поэтому работе с федеральным центром уделяется особое внимание. По итогам форума Башкортостан намерен подписать дополнительные соглашения.

В рамках транспортной недели Башкортостан получил второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем для санитарной авиации. Воздушное судно приобретено при содействии «Корпорации развития». В дальнейшем планируется увеличивать число винтокрылых машин, чтобы оперативно доставлять тяжелобольных пациентов в лучшие медучреждения республики даже из отдаленных районов.

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