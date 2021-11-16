Делегация Башкортостана принимает участие в XV международном форуме «Транспорт России»

Восточный выезд, строительство мостов вокруг Уфы, новые развязки и дороги. В Москве начал свою работуXV международный форум «Транспорт России». Крупные инфраструктурные проекты представила и наша республика. Делегацию Башкортостана возглавляет руководитель региона Радий Хабиров.
Выставка «Транспорт России» ожидается традиционно масштабной. На площади в 4 тысячи кв. м новейшие разработки в сфере транспорта представят более 90 экспонентов. Среди гостей и участников мероприятия – члены российского правительства, главы регионов, руководители крупнейших транспортных организаций страны и зарубежья. И первое, что они видят, попав в Гостиный двор, – стенд Башкортостана.
Центральное место на нем отведено макету Восточного выезда. Главный дорожный долгострой республики благодаря соглашению между правительством Башкортостана и Башкирской концессионной компанией близок к своему завершению. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей. Республика представляет и другие проекты.
Воздушные ворота Башкортостана, Международный аэропорт имени Мустая Карима, бьет свои же рекорды. До конца года пассажиропоток приблизится к четырем миллионам. Об этом говорили и на форуме.
О настоящем и будущем транспортной сферы России говорили на пленарной части. В президиуме – члены правительства и руководители крупных госкорпораций. Речь зашла и о строительстве федеральной трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург. Часть магистрали пройдет по территории Башкортостана. Республика уже оценивает экономический эффект.
В рамках форума Радий Хабиров провел встречу с генеральным директором «Российских железных дорог» Олегом Белозёровым. Обсуждалось развитие Уфимского железнодорожного узла и строительство столичного ЖД-кольца. Инвестиции со стороны федерального бюджета и РЖД составят более 18,5 млрд. рублей. К 450-летию Уфы реконструируют столичный железнодорожный вокзал.
За счёт республиканского бюджета реализовать такие крупные проекты, особенно в период пандемии, было бы невозможно. Поэтому работе с федеральным центром уделяется особое внимание. По итогам форума Башкортостан намерен подписать дополнительные соглашения.
В рамках транспортной недели Башкортостан получил второй вертолет «Ансат» с медицинским модулем для санитарной авиации. Воздушное судно приобретено при содействии «Корпорации развития». В дальнейшем планируется увеличивать число винтокрылых машин, чтобы оперативно доставлять тяжелобольных пациентов в лучшие медучреждения республики даже из отдаленных районов.