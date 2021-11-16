В Башкирии судят сына депутата, который сбил подростка на пешеходном переходе

Семья пострадавшего в ДТП подростка просит 15 млн рублей. Сегодня 20-летний житель Салавата, сбивший подростка на пешеходном переходе, предстал перед Фемидой. В городском суде прошло первое заседание по громкому делу. В здание подозреваемый прибыл без сопровождения конвоя. Были заслушаны первые показания свидетелей. С журналистами Герман Ханмурзин и его адвокат говорить отказались.

Перед мальчиком, которого Ханмурзин сбил на своей элитной иномарке, он извинений так и не принес, но семье передали 120 тысяч. Напомним, сын депутата местного горсовета ночью 9 мая после празднования Дня Победы на большой скорости сбил Вильдана Давлетханова, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Мальчика госпитализировали уже в бессознательном состоянии.

Не занимаюсь своим любимым делом – электроникой. Не работает правая рука. Вильдан Давлетханов, потерпевший

На месте, где случилось ДТП, работала камера «Уфанет», но запись, как заявили в компании, она не вела. 19 мая глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил региональным подчиненным докладывать о ходе следствия лично ему. С 10 по 24 мая подросток находился в коме, ему провели несколько операций, в том числе и трепанацию черепа. Сейчас потерпевший с трудом передвигается и разговаривает.