В Башкирии простились с десантником, который погиб во время российско-белорусских учений

Траурная церемония состоялась в Уфе, а похороны прошли на малой родине военнослужащего – в Чишминском районе. Именно в республике с кадетской школы будущий командир спецназа ВДВ начинал движение по военной стезе.

Единой колонной более 300 уфимских кадетов пришли проститься с Русланом Смирновым. Гвардии капитаном ВДВ, командиром роты спецназначения. Впрочем, для них он был прежде всего своим – одним из первых курсантов кадетского корпуса, чья фотография до сих пор висит в коридорах учреждения на стене почета.

Руслан Смирнов погиб во время российско-белорусских учений. В тот день десантники отрабатывали захват и удержание плацдарма, а также обнаружение и ликвидацию групп условного врага. Во время прыжка из военно-транспортного самолета Ил-76, из-за внезапного порыва ветра, произошло схождение куполов двух военнослужащих. Руслан попытался остановить падение обоих, использовав свой запасной парашют. Но высоты не хватило. Его сослуживец Александр Коньков в тот день прыгал вместе с ним и был в числе первых, кто пытался оказать помощь.

О своих боевых заслугах погибший десантник практически не рассказывал. Все-таки был определенный гриф секретности. Карьеру военного Руслан начинал со срочной службы в войсках ВДВ, затем с красным дипломом окончил рязанское десантное училище. Выполнял спецоперации, в том числе и за рубежом. Последним местом службы была 76-я Пковская дивизия. Свой очередной контракт на десять лет офицер подписал незадолго до гибели – этим летом.

Конечно, самый тяжелый удар пришлось испытать родным. У Руслана осталась жена и трое детей, старшему из которых было всего семь лет. Похороны организовали в родной деревне десантника, в селе Аминево Чишминского района. Гроб с телом привезли в дом матери, у которой Руслан был единственным сыном.