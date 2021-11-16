В Башкирии построят железную дорогу стоимостью 45,8 миллиардов рублей

В Москве в рамках проекта «Транспорт России» Радий Хабиров встретился по рабочим вопросам с гендиректором «РЖД» Олегом Белозёровым. Обсудили строительство железной дороги Сибай – Подольск – Сара. Общая протяженность 170 км, а весь проект оценивается в 45,8 миллиардов рублей.

Радий Хабиров рассказал, что на встрече также обсуждали уже завершенные проекты, но самым главным вопросом стали деньги на железную дорогу. Один из вариантов – это Фонд национального благосостояния. Хабиров объяснил, что деньги из фонда будут возвратными, но с очень маленьким процентом.