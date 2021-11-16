В Башкирии медики, работающие на селе, получат дополнительные выплаты

В Башкортостане планируются крупные денежные выплаты врачам, работавшим в сельской местности. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в ходе заседания правительства Башкортостан.

В рамках программ «Земский доктор» на сегодняшний день по полтора миллиона рублей выплатили 28 врачамю Семь медработников среднего звена получили по 750 тысяч. Выплаты полагаются еще 11 врачам и трем фельдшерам.

Кроме того, сумму в 500 тысяч рублей получит еще 61 специалист в рамках программы «Земский фельдшер». В Башкортостане в текущем году реализуется семь региональных проектов. Андрей Назаров отметил слабые на сегодняшний день результаты одного из них.