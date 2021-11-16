В Башкирии медики, работающие на селе, получат дополнительные выплаты

В Башкортостане планируются крупные денежные выплаты врачам, работавшим в сельской местности. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в ходе заседания правительства Башкортостан.

В рамках программ «Земский доктор» на сегодняшний день по полтора миллиона рублей выплатили 28 врачамю Семь медработников среднего звена получили по 750 тысяч. Выплаты полагаются еще 11 врачам и трем фельдшерам.

Кроме того, сумму в 500 тысяч рублей получит еще 61 специалист в рамках программы «Земский фельдшер». В Башкортостане в текущем году реализуется семь региональных проектов. Андрей Назаров отметил слабые на сегодняшний день результаты одного из них.

Самая сложная ситуация в достижении целевых показателей по региональному проекту обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения республики квалифицированными кадрами. Это как раз то, над чем мы работаем. На этом направлении нужно сделать особый контроль.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями