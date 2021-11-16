Команда по хоккею с мячом «Кировец» встретилась с руководством клуба

Сегодня состоялась встреча команды по хоккею с мячом «Кировец» с руководством клуба. В этом сезоне коллектив обновился примерно наполовину. Клуб усилился шестью игроками. Уфимцев пополнили два полузащитника и два нападающих, также в команду пришел новый вратарь – серебряный призер чемпионата мира Сергей Морозов.

Сегодня голкипера не было на собрании по семейным обстоятельствам, но уже через пару дней он вернется в расположение клуба. Также в заявке на матчи могут оказаться пять воспитанников региональной спортшколы из Уфы и Белорецка. Задачи, стоящие перед «Кировцем», на сезон самые высокие – как минимум дойти до финала Высшей Лиги, но еще лучше выиграть чемпионат.

Сегодня у команды завершился предсезонный сбор. Игроки больше месяца жили и тренировались на спорткомплексе «Биатлон». Через неделю «Кировец» отправится в Казань, где команда на открытом льду проведет несколько тренировок и сыграет три товарищеских матча с местными коллективами.