Житель Уфы взламывает сайты наркоторговцев

В Уфе мужчина борется с продажей наркотиков в интернете. Руслан Бадретдинов вместе со своими сподвижниками приостанавливают деятельность сайтов дилеров до их официальной блокировки.

Для этого они ведут мониторинг в Сети и используют приложение, которое помогает выявить след практически каждого торговца смертью. Более того, идея Руслана вдохновила людей по всей стране. Сейчас движение расширилось на 60 регионов России. За все время была прекращена работа более тысячи сайтов по всей стране.

В поиске находим сайты с предложениями, мы не занимаемся DDoS-атаками, мы просто работаем с правилами хостинга. Родственники пострадавших сразу пытаются нам помочь Руслан Бадретдинов, основатель общественного движения борьбы с употреблением и продажей наркотических средств «Антинаркотическая Россия»

Свой путь активиста Руслан Бадретдинов начал шесть лет назад. На стенах домов и подъездов мужчина вместе с друзьями закрашивал объявления о работе с дилерами и продаже наркотиков. Руслан потерял четырёх друзей, а многие знакомые оказались за решёткой, став наркоманами.