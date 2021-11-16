В Уфе увеличат количество реагента на дорогах

Сергей Греков на оперативном совещании рассказал, что этой зимой сократят использование песчаной смеси и будут использовать противогололедный реагент «Бионорд». Одной из причин стала уборка песка, сообщается, что на нее ушло около месяца. Доставят «Бионород» в город только в январе.

Уфимцы не согласны с решением. Горожане считают, что песчаный раствор менее вреден для растений и животных. Есть много жалоб горожан, когда их обувь при контакте с реагентом покрывалась белым налетом.