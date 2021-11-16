Даня Милохин отказался общаться с биологическими родителями

Тиктокер - миллионик Даня Милохин на шоу «ДокТок» отказался от встречи с биологическими родителями. Ведущая шоу Ксения Собчак предупредила Даню, что не устраивает неожиданных встреч. Решение было за Даней, но он предпочел не встречаться с биологическими родителями и поговорить по видеосвязи.

Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. Даня Милохин, блогер

Даня воспитывался в Оренбургском детском доме с 3 лет. За 10 лет, которые Даня с братом Ильей провели в детском доме, их навещали только бабушка и дядя. В 19 Даня переезжает в Москву и становится популярным тикток - блогером.