Андрей Назаров рассказал о работе делегации Башкортостана на "Транспортной неделе-2021"

В эти дни в Москве проходит "Транспортная неделя-2021". Это главное отраслевое мероприятие страны, на котором собираются не только лучшие представители отрасли, но и большие делегации от российских регионов.
Башкортостан не остался в стороне. Республике есть, что показать и рассказать о своих успехах в транспортной отрасли за прошедшие несколько лет.
Так, например, совсем недавно в аэропорту открылся новый терминал внутренних рейсов, благодаря которому у пассажиров есть возможность с комфортом ожидать своей посадки на самолет, да и потоки пассажиров теперь распределены по всему аэровокзалу без лишних очередей.
Помимо этого не проходит и месяца, когда Башкортостан не закупает новые автобусы. Власти поставили амбициозную задачу: максимально обновить общественный транспорт, исключив старые небезопасные автобусы.
О работе региональной делегации на "Транспортной неделе-2021" в интервью телеканалу БСТ рассказал Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров.
Корреспондент: С какими проектами Башкортостан участвует в юбилейном Транспортном форуме?
Андрей Назаров: Башкортостан традиционно участвует в Транспортном форуме и наша основная цель показать как развивается транспортная и дорожная инфраструктура. Сейчас самый главный вопрос, который находится в нашей повестке – это строительство Восточного выезда из Уфы. Его строительство находится в полном разгаре, освоено более 30 процентов средств. Это большой и сложный проект и крупнейшая концессионная стройка. Все на него с внимание смотрят, потому что концессионная схема она достаточно сложная. Здесь и федеральный грант более 20 млрд рублей, 10 млрд внебюджетных средств. Мы показываем как пример новую схему финансирования таких больших инфраструктурных проектов. Для нас конечно важен мостовой переход в Уфе в створе улицы Интернациональная. Мы договорились предоставить пакет документов для возможного финансирования строительства. Кроме того мы здесь планово встретились с руководителем РЖД Олегом Белозеровым, чтобы продолжить обсуждение нескольких совместных проектов. В первую очередь – это завершение реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе, первая очередь которой заканчивается в этом году. Вокзал приобретает современные очертания, это будет один современных железнодорожных вокзалов России. Мы со своей стороны поддержали благоустройство привокзальной площади. Обсуждали второй этап реконструкции, который должен завершиться до 2024 года. На вокзале должны появиться новые платформы для более безопасного входа и выхода пассажиров из вагонов. Обсуждали также строительство новой гостиницы, чтобы было удобно нашим гостям. Также мы обсуждали строительство Уфимского железнодорожного кольца. Это большой проект, который требует серьезного финансирования. Надеялись, что федеральное правительство нас поддержит большим федеральным грантов, но пока такого подтверждения нет. Поэтому пока обсуждаем вариант, чтобы это строительство было профинансировано из Фонда национального благосостояния. Они могут быть выделены на 25 лет по ставке 2,98%. Но пока мы не уверены, что это единственный оптимальный вариант, поэтому нужно будет провести еще один раунд переговоров с руководством РЖД. Также мы обсуждали крупнейший проект - строительство железной дороги Сибай – Подольск – Сара. Это важный проект, который даст толчок не только развитию Зауралья, но и всей южной части Башкортостана. Не только для республики, но и для страны это является важным направлением. Сегодня Челябинский железнодорожный узел достаточно загружен и этот участок позволить сократить почти на 200 км этот путь. Для республики, Челябинской и Оренбургской области появиться новая возможность для перевозки грузов. По этой ветке можно будет перевозить до 10 млн тонн грузов. В этом заинтересована и Уральская горно-металлургическая компания, которая по нашей просьбе оплатила предтехническое задание. Трассировка уже есть. Работа идет и у РЖД мы находим понимание, он конечно крупный более 40 млрд рублей. Надеемся, что он будет поддержан и федеральным правительством.
Корреспондент: Говорят, что лицо города - это его общественный транспорт. Можно ли назвать лицом республики международный аэропорт имени Мустая Карима. За последние годы он довольно сильно изменился, улучшается инфраструктура. Как ведется работа по развитию воздушной гавани?
Андрей Назаров: Наш уфимский международный аэропорт является одним из лучших в Российской Федерации. Большое количество и пассажиров, и 53 направления, по которым делаются перевозки в нашем аэропорту. Это в общем-то очень высокий показатель. После того, как был завершён новый терминал, это, конечно, ещё добавило и улучшило качество услуг. Но на этом не собираемся останавливаться, сейчас начинает строится в аэропорту новая гостиница, которая будет соответствовать современным требованиям. Плюс, конечно, ряд благоустроительных действий будут совершены. Между терминалами старым и международным будет такой большой современный козырёк сделан для того, чтобы люди, которые даже на улице, на привокзальной площади находится, в общем, могли не попадать ни снег, ни под дождь. И ряд других вопросов, которые позволяют международный аэропорт «Уфа» вывести ещё на более высокий уровень. Никаких сомнений нет, что он будет оставаться одним из лучших в Российской Федерации, а среди региональных, наверное, лучшим.
Корреспондент: Сейчас идёт речь о восстановлении электротранспорта в городе. Какая поддержка нужна трамваям? Стоит ли восстанавливать этот вид транспорта, насколько он популярен среди населения и востребован?
Андрей Назаров: Здесь надо отметить, что пока окончательного решения, в какие сроки и в каких масштабах все будет реализовано, нет. Но мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые являются лидерами на российском рынке. В частности, с “Синарой” на прошлом транспортном форуме мы подписали меморандум и в течение года работали. Надо признать, что не все условия, выдвигаемые “Синарой”, нам подходят, поэтому мы остаемся пока в той позиции, когда выбираем себе партнера. Нам важно, чтобы транспорт не конкурировал, а дополнял друг друга, и каждый гражданин мог выбрать, что ему удобнее. Это позволяет сделать более доступным общественный транспорт. В Стерлитамаке, например, достаточно изношенный троллейбусный парк. В прошлом году мы им дали новый троллейбус, они просят еще. В этом году мы уже заключили новый контракт, поэтому Стерлитамак тоже получит часть новых троллейбусов. Думаю, до 2024 года общественные перевозки в республике и в Уфе будут выведены на новый уровень, когда у нас не будет старого общественного транспорта. Думаю, это уйдет в прошлое. Само качество изменится: своевременность приезда автобуса, троллейбуса - все будет пунктуально, качественно, вежливо. Уверен, за эти годы мы справимся.
Корреспондент: Транспортный форум продолжается, Республика Башкортостан продолжит в нём участие и завтра. Скажите, по итогу выставки, по итогу всего мероприятия, каких результатов вы ожидаете, каких результатов ожидает республика? Как изменится транспортная инфраструктура в ближайшее время, ближайшие годы? Может быть, уже есть какие-то примеры, полезный опыт какой-то других регионах или наоборот республика с кем-то поделилась?
Андрей Назаров: Повторю, что "Транспортная неделя" – это важное мероприятие. Здесь происходит такая концентрация таких людей, которые так или иначе завязаны в транспортных проблемах, которые решают принимают решения. Это руководство Федерального правительства, федеральных компаний, РЖД и лизинговых компаний, без которых невозможно продвигать этот процесс. И всё-таки в повседневной жизни переговоры – это целая процедура: надо приехать, у них время запланировать. А здесь за два дня большая часть времени уходит, конечно, на такие встречи и переговоры. Просто получается, что мы за два дня проделываем работу, которая эквивалента несколько месяцам. Это важно. Во-первых, это быстрее и удобнее, во-вторых, я повторюсь, мы видим тренды, куда движется вообще развитие общественного транспорта и в нашей стране, и в мире. В общем, всё берём на вооружение: в каких направлениях нужна координация наших действий, в каких-то наоборот приходят к нам и смотрят, как мы развиваемся. Некоторые проекты воспринимают как образцовые. Недавно у нас был Президент Татарстана Рустам Минниханов. Мы вместе летали в Кумертау, как раз по этому маршруту находится Восточный выезд, его смотрели, обсуждали. Недавно у нас был Президент Татарстана Рустам Минниханов. Мы вместе летали в Кумертау, как раз по этому маршруту находится Восточный выезд, его смотрели, обсуждали. В общем, по его оценке – это один из самых сложных и успешных проектов. Он даже сказал, что завидует, что мы беремся за такие смелые проекты. Это на самом деле так: сложно шить проект, когда есть большое федеральное финансирование, потому что нужно убедить федералов, что это надо, что сейчас то время, когда нужно осуществить этот проект. Напомню, что Восточный выезд многие годы просто стоял и не было завершенной схемы для финансирования строительства. Плюс для внебюджетного финансирования тоже требовались определенные переговоры. Когда мы занялись этим проектом, он уже был практически подписан. Мы поняли, что те условия, которые были в соглашении, слишком сложными и дорогими для нашей республики, и мы изменили это соглашение. По сути с 70 миллиардов мы снизили его до 33,5 миллиардов, что существенно облегчило нагрузку на республику. После этого все процессы идут уже быстро. Транспортная неделя за короткий промежуток дает возможность решить очень много дел, провести переговоры, показать, чем сильна республика. Для улучшения имиджа Башкортостана очень важно показывать наши проекты, какие они, что мы находимся в авангарде строительных решений.
Корреспондент: Один из таких крупных проектов - строительство федеральной трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Как известно, часть этой трассы будет проходить по территории нашей республики. Какой эффект это даст для региона?
Андрей Назаров: Это очень важное решение, что часть этой трассы пройдет по Башкортостану. В итоге она состоит из двух частей - 158 километров и 60 километров. Более 200 километров такой оживленной трассы в общей сложности. Мало того, что жизнь идет вокруг дорог, здесь появление жизни вокруг такой дороги означает появление инфраструктуры в тех частях Башкортостана, где она будет проходить. Поэтому это очень важное решение. Темпы строительства там быстрые, уже утверждена трассировка. Сегодня как раз с Росавтодором обсуждали этот вопрос, нам подтвердили, что все идет без осложнений. Это точно усилит ту часть республики и в целом даст возможность развития для всего Башкортостана.