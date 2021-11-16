Андрей Назаров рассказал о работе делегации Башкортостана на "Транспортной неделе-2021"

Андрей Назаров: Повторю, что "Транспортная неделя" – это важное мероприятие. Здесь происходит такая концентрация таких людей, которые так или иначе завязаны в транспортных проблемах, которые решают принимают решения. Это руководство Федерального правительства, федеральных компаний, РЖД и лизинговых компаний, без которых невозможно продвигать этот процесс. И всё-таки в повседневной жизни переговоры – это целая процедура: надо приехать, у них время запланировать. А здесь за два дня большая часть времени уходит, конечно, на такие встречи и переговоры. Просто получается, что мы за два дня проделываем работу, которая эквивалента несколько месяцам. Это важно. Во-первых, это быстрее и удобнее, во-вторых, я повторюсь, мы видим тренды, куда движется вообще развитие общественного транспорта и в нашей стране, и в мире. В общем, всё берём на вооружение: в каких направлениях нужна координация наших действий, в каких-то наоборот приходят к нам и смотрят, как мы развиваемся. Некоторые проекты воспринимают как образцовые. Недавно у нас был Президент Татарстана Рустам Минниханов. Мы вместе летали в Кумертау, как раз по этому маршруту находится Восточный выезд, его смотрели, обсуждали. Недавно у нас был Президент Татарстана Рустам Минниханов. Мы вместе летали в Кумертау, как раз по этому маршруту находится Восточный выезд, его смотрели, обсуждали. В общем, по его оценке – это один из самых сложных и успешных проектов. Он даже сказал, что завидует, что мы беремся за такие смелые проекты. Это на самом деле так: сложно шить проект, когда есть большое федеральное финансирование, потому что нужно убедить федералов, что это надо, что сейчас то время, когда нужно осуществить этот проект. Напомню, что Восточный выезд многие годы просто стоял и не было завершенной схемы для финансирования строительства. Плюс для внебюджетного финансирования тоже требовались определенные переговоры. Когда мы занялись этим проектом, он уже был практически подписан. Мы поняли, что те условия, которые были в соглашении, слишком сложными и дорогими для нашей республики, и мы изменили это соглашение. По сути с 70 миллиардов мы снизили его до 33,5 миллиардов, что существенно облегчило нагрузку на республику. После этого все процессы идут уже быстро. Транспортная неделя за короткий промежуток дает возможность решить очень много дел, провести переговоры, показать, чем сильна республика. Для улучшения имиджа Башкортостана очень важно показывать наши проекты, какие они, что мы находимся в авангарде строительных решений.