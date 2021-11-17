Хоккеисты «Салавата Юлаева» выиграли первый матч после карантина

Последняя игра «Салавата Юлаева» закончилась техническим поражением. После массового заражения в команде представители КХЛ приняли решение засчитать башкирским хоккеистам техническое поражение в матче с «Трактором». Команда по распоряжению Роспотребнадзора просидела на карантине, после чего вновь вернулась на лед.
Сегодня хоккеистам улыбнулась удача. В матче с нижегородским «Торпедо» башкирские спортсмены прервали победную серию соперника, разгромив команду противника со счетом 2:0.
Команда «Салават Юлаев» в этом сезоне провела 28 игр и заработала 38 очков, оказавшись на 3 строчке в Восточной конференции. У «Торпедо» статистика следующая: 27 матчей, 29 очков и 9 строчка турнирной таблицы.