Хоккеисты «Салавата Юлаева» выиграли первый матч после карантина

Последняя игра «Салавата Юлаева» закончилась техническим поражением. После массового заражения в команде представители КХЛ приняли решение засчитать башкирским хоккеистам техническое поражение в матче с «Трактором». Команда по распоряжению Роспотребнадзора просидела на карантине, после чего вновь вернулась на лед.

Сегодня хоккеистам улыбнулась удача. В матче с нижегородским «Торпедо» башкирские спортсмены прервали победную серию соперника, разгромив команду противника со счетом 2:0.