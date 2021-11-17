Российский спортсмен одержал две победы подряд в теннисном турнире

В Турине проходит Итоговый турнир Ассоциации теннисистов – профессионалов. Российский спортсмен Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Матч продолжался более 2,5 часов.
Во время 2 сета у нашего спортсмена случился спорный заступ. Это не помешало ему продолжить матч и приблизить себя к полуфиналу турнира. Кстати, Медведев может стать полуфиналистом уже в этот вторник.
Следующий матч состоится против итальянца Маттео Берреттини. На сегодня Медведев занимает второе место в мировом рейтинге и является действующим победителем Итогового турнира.