Президент Франции сменил цвет флага

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил синий цвет на флаге своей страны. Теперь цвет стал более темный, такой оттенок использовался еще в 1793 году. Новый триколор уже более года используется на зданиях Елисейского дворца.
Телеканал Europe 1 сообщает, что Макрон пошел на изменение флага по политическим причинам. Идея замены цвета возникла у Президента еще в июне 2020 года. Это вызвало бурные обсуждения общественности.
Новый флаг Франции смотрится контрастнее на фоне флага Евросоюза. Он также является отсылкой к Великой французской революции.