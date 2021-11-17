Появились подробности отравления студентов из Башкирии в Казани

Первые критические часы, это 48-72 часа, если стабилизация состояния происходит, то мы можем говорить о благоприятном исходе. Еще двое тяжёлых также находятся в реанимации. У них наблюдается нарушение зрения — отёк зрительного нерва. У остальных пациентов просто превышение метилового спирта в организме — слабость, тошнота, рвота и боли в животе.

Алия Насибуллина, главный токсиколог Минздрава Татарстана