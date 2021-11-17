Появились подробности отравления студентов из Башкирии в Казани

Стали известны подробности отравления в Казани студентов из Стерлитамака. Оказалось, ребята были знакомы с поставщиком.
Ребята купили алкоголь за 1,5 тысячи рублей. Спустя несколько часов после употребления 13 человек, в том числе студенты из Стерлитамака, попали в больницу с отравлением.
20-летняя Анастасия П. сейчас находится в коме. Девушку госпитализировали вчера, 16 ноября, в 5:40, сообщила главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.
По данным ТГ-канала «Мэш», студенты и раньше закупались у бутлегера Рината Ханнанова. Перед празднованием дня рождения Александра П. Они встретились с поставщиком алкоголя у метро «Яшлек», сняли коттедж в Салмачах и в обычном магазине купили джин. Всего на вечеринке было 19 человек 1999-2003 годов рождения.
По словам друзей, Насте стало плохо ночью. Её тошнило, защемило руку и отнялась речь. По предположениям знакомых, такую реакцию организм девушки дал из-за отсутствия одной почки.
Следственный комитет Татарстана по данному факту возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».