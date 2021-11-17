На трассе в Башкирии загорелся грузовик

Вчера, 16 ноября, в Туймазинском районе Башкирии у грузовика КАМАЗ лопнуло колесо, в результате чего произошло возгорание. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГКЧС РБ.

Фото №1 - На трассе в Башкирии загорелся грузовик

ЧП произошло на 1325 км Туймазинского района. На место происшествия направились пожарные. В кратчайшие сроки они ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает несколько правил, которые помогут сохранить автомобиль в целости и сохранности:

- следите за исправностью автомобиля,

- не занимайтесь самостоятельной установкой электрооборудования,

- своевременно проходите техосмотр,

- имейте в машине огнетушитель.

Фото: ГКЧС РБ.

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