На трассе в Башкирии загорелся грузовик

Вчера, 16 ноября, в Туймазинском районе Башкирии у грузовика КАМАЗ лопнуло колесо, в результате чего произошло возгорание. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГКЧС РБ.
ЧП произошло на 1325 км Туймазинского района. На место происшествия направились пожарные. В кратчайшие сроки они ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.
Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает несколько правил, которые помогут сохранить автомобиль в целости и сохранности:
- следите за исправностью автомобиля,
- не занимайтесь самостоятельной установкой электрооборудования,
- своевременно проходите техосмотр,
- имейте в машине огнетушитель.
Фото: ГКЧС РБ.