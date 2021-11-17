В Свердловской области на озере обнаружили труп жителя Башкирии с рюкзаком, набитым камнями

Накануне в Свердловской области на озере Балтым обнаружили тело 22-летнего парня из Башкирии. К нему был привязан рюкзак с камнями. Подробности сообщает КП-Екатеринбург.

Труп парня был найден летом, однако на днях Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, установить не удалось. Судмедэксперт не смог дать заключение о причине смерти из-за гнилостных изменений трупа.