Стало известно, когда в Уфе завершат реконструкцию железнодорожного вокзала

Глава Башкирии рассказал о ходе реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе. Стало известно, что второй этап работ планируется завершить лишь в 2024 году.

Сама реконструкция вокзала в башкирской столице стартовала ещё в 2004 году. Изначально планировалось полностью завершить ремонт к 450-летию вхождения Башкирии в состав России в 2007 году. Однако после дату завершения постоянно переносят: сначала на 2015, после – 2019.

Только в начале 2020 года было объявлено об официальном завершении первого этапа реконструкции. Второй этап, который по планам должен завершиться к 2024 году, включает в себя строительство гостиницы и благоустройство привокзальной площади.