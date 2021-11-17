Полицейские Уфы гонялись за собачником, которого приняли за преступника

В октябре в Дёме завёлся мелкий воришка. Неизвестный вытаскивал вещи из иномарок. Полицейские долго не могли выйти на след преступника.

Фото №1 - Полицейские Уфы гонялись за собачником, которого приняли за преступника

Как сообщает портал Mash Batash, в один день сотрудники правоохранительных органов решили, что 26-летний парень с собакой, который прогуливался по двору недалеко от своего дома, тот самый грабитель. Они подошли к уфимцу и пригласили в отделение, однако парень бросился убегать.

Завязалась погоня, которая быстро завершилась, потому что собачник не заметил металлический турник и сильно ударился головой. Ему потребовалась помощь врачей, а полицейские поняли, что ловили не того. На правоохранителей завели уголовное дело. Настоящий воришка всё ещё не пойман. 

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