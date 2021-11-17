В Уфе «спасли» блогера, провалившегося под лед

В этом году зарегистрировано два случая провала под лед. И женщину из Караидельского района, и ребенка из Илишевского спасти не удалось. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям провел учения по вызволению человека, оказавшегося в воде из-за непрочного льда.
Блогер из Татарстана, который сыграет роль утопающего, сохраняет позитивный настрой перед предстоящей операцией. Рядом профессиональные спасатели, гидрокостюм, который будет держать на плаву и страховочный трос, на всякий случай.
Иршат Набиев – рыбак со стажем. Говорит, что однажды лед его не выдержал. Ему повезло: водоем был неглубоким и блогер выбрался самостоятельно.
Чтобы вытащить из воды утопающего, спасатели подкатывают на специальной доске. Операция занимает меньше минуты. В реальной ситуации время играет не в пользу оказавшегося подо льдом. Холод может вызвать судороги или сердечный приступ, спастись будет крайне тяжело.
Способы передвижения по льду разные: если лед тонкий, используется надувной мост. Чтобы передвигаться на дальние расстояния на воду спускают воздушный катер. Безопасным считается лед толщиной минимум семь сантиметров. И то для одного человека.
Спасатели рекомендуют толщину льда проверять не ударом ноги, а пешнёй или палкой. Это относится только к рыбакам, которые, по крайне мере, должны иметь с собой средства спасения. Если всех этих условий нет, то шансы выбраться из холодной воды минимальны.