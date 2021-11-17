В Уфе «спасли» блогера, провалившегося под лед

В этом году зарегистрировано два случая провала под лед. И женщину из Караидельского района, и ребенка из Илишевского спасти не удалось. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям провел учения по вызволению человека, оказавшегося в воде из-за непрочного льда.

Блогер из Татарстана, который сыграет роль утопающего, сохраняет позитивный настрой перед предстоящей операцией. Рядом профессиональные спасатели, гидрокостюм, который будет держать на плаву и страховочный трос, на всякий случай.

Иршат Набиев – рыбак со стажем. Говорит, что однажды лед его не выдержал. Ему повезло: водоем был неглубоким и блогер выбрался самостоятельно.

Чтобы вытащить из воды утопающего, спасатели подкатывают на специальной доске. Операция занимает меньше минуты. В реальной ситуации время играет не в пользу оказавшегося подо льдом. Холод может вызвать судороги или сердечный приступ, спастись будет крайне тяжело.

Вещи тоже промокают, тяжелыми становятся. Пока опасно на лед ходить, лед тонкий. Иршат Набиев, блогер

Главное особо не упираться на лед. Не отталкиваться руками, а попытаться всем телом затащить его на лед. Чтобы не треснул, а площадь соприкосновения со льдом была большая. Рамазан Хисамиев, спасатель центрального-поискового спасательного отряда Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Способы передвижения по льду разные: если лед тонкий, используется надувной мост. Чтобы передвигаться на дальние расстояния на воду спускают воздушный катер. Безопасным считается лед толщиной минимум семь сантиметров. И то для одного человека.

На данный момент нельзя говорить, что лед встал. Ледообразование на разных водоемах происходит по-разному. Это зависит и от течения, и от температуры. Если есть коряги, там лед будет образовываться медленно. Надежда Отвесова, методист аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС