Жители Уфы могут узнать о наличии вакцины через Telegram-бот

В Уфе заработал новый Telegram-бот, который позволит всем желающим узнать о наличии вакцины в прививочных пунктах. Об этом сообщает министерство здравоохранения Башкирии.

Фото №1 - Жители Уфы могут узнать о наличии вакцины через Telegram-бот

Для доступа к необходимой информации нужно ввести в поиске в приложении Telegram @BashVaccBot. После нужно выбрать желаемую вакцину и район города. Бот предоставит информацию о наличии той или иной прививки в удобном для уфимца пункте вакцинации.

Жители Уфы смогут получить актуальную и достоверную информацию об остатках вакцины в городе. Это позволит выбрать удобное время и место для вакцинации от коронавируса.

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