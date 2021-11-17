Жители Уфы могут узнать о наличии вакцины через Telegram-бот

В Уфе заработал новый Telegram-бот, который позволит всем желающим узнать о наличии вакцины в прививочных пунктах. Об этом сообщает министерство здравоохранения Башкирии.

Для доступа к необходимой информации нужно ввести в поиске в приложении Telegram @BashVaccBot. После нужно выбрать желаемую вакцину и район города. Бот предоставит информацию о наличии той или иной прививки в удобном для уфимца пункте вакцинации.