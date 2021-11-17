В Уфе организовали фотосессию в рамках проекта «Спасая животных, спасаем детей»

В съемке «Созвездие» участвовали 50 известных людей города вместе со своими питомцами. Фотосет прошел в рамках проекта «Спасая животных, спасаем детей!», организованный на грант главы республики.

Он нацелен на поддержку детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме творческих мероприятий, детям также подготовят психологические практики, экскурсии в приют для бездомных животных, просмотр детского благотворительного спектакля и квесты. Проект завершается итоговым праздничным мероприятием – слетом друзей «Созвездия».