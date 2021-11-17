В Уфе новогодняя ёлочка с Советской площади переедет в другое место

В Уфе два года подряд Советскую площадь украшала 30-метровая новогодняя ёлочка. В этом году ель появится на другой площади. Об этом сообщает администрация города.

Праздничную ёлку устанавливают на площади перед ДК «Моторостроитель». Рядом с нарядной красавицей построят и детской ледовый городок, который украсят символ 2022 года Тигр, Дед Мороз и Снегурочка.

На площади появятся ледяные горки для детей разных возрастов, яркие фотозоны со светодиодным украшением и сказочные герои. К созданию новогоднего городка скульпторы приступят, когда на реке образуется ледяной покров нужной толщины.