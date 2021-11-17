Спасатели Уфы пришли на помощь к беременной женщине в роддоме

В Уфе помощь спасателей понадобилась беременной женщине, которая лежала в роддоме. Экстренные службы вызвали сами врачи. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты.
Оказалось, у будущей мамы сильно отекли руки и ноги из-за беременности. Её состояние отягощалось не только скорыми родами, но и кольцом на пальце, которое причиняло ей нестерпимую боль. Спасатели прибыли прямо в медицинское учреждение, где аккуратно сняли мешающее украшение.
Такие вызовы для спасателей не редкость. Обычно уфимцы сами приходят в подразделение отряда. Однако когда за подобной помощью обращаются пенсионеры и беременные на поздних сроках, спасатели оказывают её адресно.