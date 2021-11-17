Жительница Уфы приняла участие в программе «Давай поженимся»

31-летняя жительница Уфы Алина приняла участие в программе «Давай поженимся» и поборолась за сердце завидного 38-летнего жениха Артёма из Сочи.

Герой программы владеет генетической лабораторией по кланированию животных в Сеуле и ищет себе спутницу жизни. Алина из Уфы работает визажистом и стилистом, мечтает о большей семье и хочет стать любящей мамой.

При первой встрече Алина подарила Артёму национальную сладость чак-чак. Уфимка принесла подарки и ведущим программы – Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. В качестве подарка девушка исполнила танец «Бас кызым Эпипэ».

Алина призналась, что рассталась с мужем в День святого Валентина после шести лет отношений. Разлад в семье начался давно, но окончательную точку в отношениях девушка поставила после долгой работы с психологом.