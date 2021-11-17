Банк России выявил в деятельности InCruises признаки «финансовой пирамиды»

Известно, что InCruises зарегистрирована в США. Клиентам организаторы компании предлагают «бесплатные» круизы. Для этого необходимо оформить членство в компании и ежемесячно вносить 100 долларов США на счёт организации. После эти деньги якобы превращаются в 200 «круизных баллов». Накопив более 5 тысяч реальных долларов США и более 10 тысяч баллов InCruises, через 5 лет клиенты могут воспользоваться льготами. Если не платить год, то все накопленные баллы сгорят.