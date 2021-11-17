В Башкирии от коронавируса скончались ещё 30 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Башкирии за сутки COVID-19 выявили у 678 человек. Общее количество зараженных достигло 97 615. С выздоровлением выписали 677 пациентов за сутки (86 538), а скончались ещё 30 (3128).

С внебольничной пневмонией за сутки зарегистрировали 122 пациента, а выписали — 139.