В Уфе ищут мужчину, который порезал ножом прохожего

Если вы видели разыскиваемого или располагаете информацией о его местонахождении, мы просим вас сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть МВД по РБ — 279-39-02, дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе — 237-19-60 или 02 (102 — с мобильного), дежурная часть Отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Уфе — 250-51-34, 250-41-62.

пресс-служба МВД по РБ