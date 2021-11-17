В Уфе ищут мужчину, который порезал ножом прохожего

В Уфе продолжаются поиски подозреваемого в нападении на прохожего. Инцидент произошёл ещё 17 января на общественной площадке по улице Мустая Карима.
Около 02:30 неизвестный прошёл через толпу к 32-летнему уфимцу и нанес мужчине колото-резанные раны в область бедра и живота. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.
Полиция города просит помощи в поисках подозреваемого. На вид мужчине 30-35 лет, рост около 170-175 см. В злополучную ночь был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, черные джинсы и такого же цвета обувь.
Фото: МВД по РБ.