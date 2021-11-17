В Уфе ищут мужчину, который порезал ножом прохожего

В Уфе продолжаются поиски подозреваемого в нападении на прохожего. Инцидент произошёл ещё 17 января на общественной площадке по улице Мустая Карима.

Фото №1 - В Уфе ищут мужчину, который порезал ножом прохожего

Около 02:30 неизвестный прошёл через толпу к 32-летнему уфимцу и нанес мужчине колото-резанные раны в область бедра и живота. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.

Полиция города просит помощи в поисках подозреваемого. На вид мужчине 30-35 лет, рост около 170-175 см. В злополучную ночь был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном, черные джинсы и такого же цвета обувь.

Если вы видели разыскиваемого или располагаете информацией о его местонахождении, мы просим вас сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть МВД по РБ — 279-39-02, дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе — 237-19-60 или 02 (102 — с мобильного), дежурная часть Отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Уфе — 250-51-34, 250-41-62.

пресс-служба МВД по РБ

Фото: МВД по РБ. 

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