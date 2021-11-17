В Саратове началась волна сообщений о минировании ТЦ

Людей эвакуировали из ТЦ «Оранжевый» и «Манеж». История повторяется снова и снова, за последние 4 дня это 3 случай «минирования». Сотрудники Росгвардии сообщили, что в прошлый раз при проверке здания взрывных устройств не обнаружено.

Оцепление ТЦ «Манеж» сняли в 13:05, до этого времени люди ждали на улице. Сотрудники полиции и кинологи проверили здание. Взрывных устройств не обнаружено.