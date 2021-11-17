Студенты из Башкирии отравились в Казани не алкоголем

Стали известны подробности массового отравления студентов в Казани. Напомним, 13 человек были госпитализированы с серьёзными признаками отравления.

Следственный комитет сообщил ход расследования массового отравления студентов в Татарстане. 10 из пострадавших — студенты из Башкирии. По последней информации, девять из отравившихся находятся в больнице в состоянии средней тяжести, трое находятся в тяжелом состоянии, ещё одна 20-летняя студентка впала в кому.