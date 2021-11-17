Гамид Агаларов помог молодежной сборной России обыграть сборную Испании

Нападающий футбольного клуба «Уфа» Гамид Агаларов помог молодёжной сборной России победить сверстников из Испании в матче отборочного турнира к Евро 2023. Форвард уфимцев вышел в стартовом составе и имел несколько голевых моментов, однако отличиться в этой встрече ему не удалось.

Ближе всего к голу Агаларов был в начале второго тайма, когда мяч после его удара попал в перекладину. В этом матче всё решил гол вышедшего на замену Константина Тюкавина, который и принёс сборной России минимальную победу.