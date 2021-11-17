«Торос» одолел пензенский «Дизель»

Нефтекамский «Торос» провел первый матч после назначения на пост главного тренера, 46-летнего специалиста Владимира Потапова. Башкирские хоккеисты гостили в Пензе у местного «Дизеля».

Уже в первом периоде «Торос» забил четыре шайбы в ворота соперника, на что хозяева ответили двумя голами. На второй перерыв команды ушли при счете 3:5 в пользу нефтекамцев, а на концовку встречи больше сил осталось у «Тороса». 7:4 – уверенная гостевая победа нефтекамцев и первая для нового главного тренера.