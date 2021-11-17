Жители Уфы смогут отлеживать пассажирский транспорт в приложении

Приложение позволяет отслеживать движение транспорта частных перевозчиков и «Башавтотранса». Также в списке указаны трамваи и троллейбусы. Уфимцы могут отследить любой вид транспорта в режиме реального времени.

Приложение «Умный транспорт» доступно для мобильных систем Android и iOS. Пользователь может не только отследить необходимый транспорт, но и найти ближайшую остановку, поставить оповещение на прибытие транспорта, а также узнать информацию о движении автобусов, которые оборудованы для маломобильных граждан.