В Евразийских студенческих Играх боевых искусств в Уфе приняли участие более 500 студентов

Совмещать учебу и тренировки умеют участники IV Евразийских студенческих игр боевых искусств. В Уфе на протяжении трех соревновательных дней спортсмены выявляли лучших более чем в 15 различных дисциплинах, таких как тайский бокс, всестилевое карате, джиу-джитсу, кикбоксинг и не только.

Больше спортсменов на соревнованиях переживают только их тренеры. Саид Каримов из Магнитогорка не пропускает Евразийские студенческие игры. В этом году он привез на турнир в Уфу команду из шести человек. Они выступают в тайском боксе и всестилевом карате.

Всего в спортивном форуме приняли участие более 500 студентов вузов, колледжей и техников, а также ряда других учебных заведений страны. Всех спортсменов разделили на потоки и развели по времени, чтобы минимизировать скопление народа в зале.

Соревнования проходили более чем в 15 дисциплинах в нескольких спортзалах Башкирского государственного аграрного университета.

Уфимец Данил Хаков на турнире выступал сразу в нескольких видах программы. И везде ему удалось стать призером соревнований.

Юлия Горбунова – единственная представительница Пермского края. В мас-рестлинге девушке удалось занять второе место в своей весовой категории. Третьекурсница высшей школы экономики она давно научилась совмещать учебу и тренировки.

В кикбоксинге в сольных композициях, а также в дисциплинах пойнт-файтинг и фулл-контакт больше всех наград завоевали представители УГНТУ и БГМУ. В мас-рестлинге чаще всех на пьедестал почета поднимались гости из Чувашского государственного университета.

В заключительный третий день состоялась фестивальная часть соревнований.