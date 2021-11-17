В Евразийских студенческих Играх боевых искусств в Уфе приняли участие более 500 студентов

Совмещать учебу и тренировки умеют участники IV Евразийских студенческих игр боевых искусств. В Уфе на протяжении трех соревновательных дней спортсмены выявляли лучших более чем в 15 различных дисциплинах, таких как тайский бокс, всестилевое карате, джиу-джитсу, кикбоксинг и не только.
Больше спортсменов на соревнованиях переживают только их тренеры. Саид Каримов из Магнитогорка не пропускает Евразийские студенческие игры. В этом году он привез на турнир в Уфу команду из шести человек. Они выступают в тайском боксе и всестилевом карате.
Всего в спортивном форуме приняли участие более 500 студентов вузов, колледжей и техников, а также ряда других учебных заведений страны. Всех спортсменов разделили на потоки и развели по времени, чтобы минимизировать скопление народа в зале.
Соревнования проходили более чем в 15 дисциплинах в нескольких спортзалах Башкирского государственного аграрного университета.
Уфимец Данил Хаков на турнире выступал сразу в нескольких видах программы. И везде ему удалось стать призером соревнований.
Юлия Горбунова – единственная представительница Пермского края. В мас-рестлинге девушке удалось занять второе место в своей весовой категории. Третьекурсница высшей школы экономики она давно научилась совмещать учебу и тренировки.
В кикбоксинге в сольных композициях, а также в дисциплинах пойнт-файтинг и фулл-контакт больше всех наград завоевали представители УГНТУ и БГМУ. В мас-рестлинге чаще всех на пьедестал почета поднимались гости из Чувашского государственного университета.
В заключительный третий день состоялась фестивальная часть соревнований.
Итоги в личных и командных выступлениях на Евразийских студенческих играх боевых искусств подведут уже завтра.