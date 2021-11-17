В Уфе завершился чемпионат ПФО по грэпплингу

Несмотря на то, что этот вид единоборств только набирает популярность, на соревнования в столицу Башкирии съехались более 80 спортсменов.
Рустам Герейханов из Оренбургской области во второй раз выступает на окружном турнире по грэпплингу. Сам он выходец из вольной борьбы, поэтому где-то ему не хватает базы. Тем не менее, Герейханов уверенно одолел соперника в финальной схватке среди борцов в весовой категории до 130 килограммов.
Основой грэпплинга считается борьба в партере, где разрешены удушающие и болевые приёмы. Были очень напряженные финальные схватки, в которых всё решалось на последних секундах. В весовой категории до 71 килограмма Линар Дигандиров из Димитровграда сумел победить фаворита, который вел в счете на протяжении всей схватки.
Всего на соревнованиях выступали сорок башкирских спортсменов, представленные в тринадцати весовых категориях. Половина грэпплеров сумела по результатам чемпионата ПФО в Уфе отобраться на чемпионат России. Одной из них стала Анастасия Гордиенко, которая имеет успехи и в других видах единоборств. Большую заслугу в своих успехах спортсменка отдаёт тренеру.
По двое сильнейших в каждой весовой категории пробивались на чемпионат России по грэпплингу. Турнир пройдёт 11-12 декабря в Москве.