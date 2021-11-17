В Уфе завершился чемпионат ПФО по грэпплингу

 Несмотря на то, что этот вид единоборств только набирает популярность, на соревнования в столицу Башкирии съехались более 80 спортсменов.

Рустам Герейханов из Оренбургской области во второй раз выступает на окружном турнире по грэпплингу. Сам он выходец из вольной борьбы, поэтому где-то ему не хватает базы. Тем не менее, Герейханов уверенно одолел соперника в финальной схватке среди борцов в весовой категории до 130 килограммов.

Здесь есть свои правила, но я брал соперника борьбой, мне показалось, что в финальной схватке у соперника был недовес. Я легко его победил.

Рустам Герейханов, победитель чемпионата ПФО по грэпплингу в весовой категории до 130 кг

Основой грэпплинга считается борьба в партере, где разрешены удушающие и болевые приёмы. Были очень напряженные финальные схватки, в которых всё решалось на последних секундах. В весовой категории до 71 килограмма Линар Дигандиров из Димитровграда сумел победить фаворита, который вел в счете на протяжении всей схватки.

Эмоции переполняли, так как Артем Шалькеов является первым номером, очень хорошо борется. Настраивался на него, дожал на последних секундах.

Линар Дигандиров, победитель чемпионата ПФО по грэпплингу в весовой категории до 71 кг

Всего на соревнованиях выступали сорок башкирских спортсменов, представленные в тринадцати весовых категориях. Половина грэпплеров сумела по результатам чемпионата ПФО в Уфе отобраться на чемпионат России. Одной из них стала Анастасия Гордиенко, которая имеет успехи и в других видах единоборств. Большую заслугу в своих успехах спортсменка отдаёт тренеру.

У меня база дзюдо, полтора года занимаюсь джиу-джитсу, а по факту выступаю на грэпплинге. На таком уровне я еще не боролась сейчас. Проделана большая работа, будем с тренером решать, как готовиться.

Анастасия Гордиенко, победитель чемпионата ПФО по грэпплингу в весовой категории до 64 кг
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

По двое сильнейших в каждой весовой категории пробивались на чемпионат России по грэпплингу. Турнир пройдёт 11-12 декабря в Москве.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
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